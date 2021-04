Rosa Benito era hace diez años una de las mayores escuderas de su sobrina y no dudaba en defender con uñas y dientes de los testimonios que daba Antonio David Flores. Fue tras las declaraciones del ex de Rocío Carrasco en ‘Sábado Deluxe’ cuando ambos tuvieron su cara a cara más tenso.

Corría el año 2011 y Antonio David Flores se sentaba en el programa de Jorge Javier Vázquez para dar su primera entrevista después de participar en el reality show ‘Acorralados’. Una intervención en la que estuvo presente Rosa Benito y en la que no faltaron momentos de tensión.

Las declaraciones que hicieron estallar a Rosa Benito

El ex de Rocío Carrasco habló de un episodio que tuvo lugar en casa de Rocío Jurado, cuando él, supuestamente, le dijo a La Más Grande que su hija le había sido infiel: “Su reacción fue llamar a Pedro Carrasco, él vino a casa y cuando dije que yo ya no aguantaba más, ella se desmayó”.

El cara a cara entre Antonio David Flores y Rosa Benito

Rosa Benito, que lo estaba escuchando todo desde la sala VIP, no dudó en intervenir en directo y responder a las declaraciones de Antonio David Flores: “Yo tengo que decir que mi sobrina Rocío jamás le fue infiel. Le adoraba y él lo sabe. Lo dejó todo por irse con él a Argentona”, dijo.

La por entonces colaboradora de ‘Sálvame’ desmintió el testimonio del ex de Rocío Carrasco y aseguró que esa conversación que Antonio David Flores decía que había tenido lugar entre él y La Más Grande “jamás” había “existido”.

“Me parece penoso que diga que ese momento no se vivió en esa casa”, dijo Antonio David Flores. “¿Me estás llamando mentiroso? (…) Igual me pongo como una moto, le damos una vuelta a la historia y… ten cuidado”, advirtió el ex de Rocío Carrasco en su entrevista.