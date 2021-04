Así surgió el amor entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá

La que fuera ganadora de ‘GH 16’, al escuchar esa frase, no pudo ocultar su enfado y cargó contra el chico con el que flirteaba por mensajes: “Esto me toca las narices. A ver si voy a quedar yo de interesada, cuando a mí no me hace falta agarrarme a nadie para seguir aquí”.