Borja Navarro, el exmarido de Chiqui, ya no se esconde y ha confesado en sus redes sociales que está enamorado, tal y como nos contaban nuestros compañeros de ‘Outdoor’ este fin de semana. Una noticia bomba que nos hace recordar el momento en que se hizo pública su relación con la ex gran hermana.

El ex de Chiqui siempre se ha mantenido discreto y si ahora le vemos salvaguardar la identidad de su posible nueva ilusión, hace doce años era él quien se escondía de las cámaras para evitar convertirse en un personaje público.

El bombazo de Chiqui en ‘El programa de Ana Rosa’

La primera vez que vimos la cara de Borja Navarro

No fue hasta diciembre de 2009, varios meses después de saber que Chiqui tenía novio, cuando vimos la cara del joven por primera vez. El encargado de dar la noticia fue Kiko Hernández a través de su blog y fue él mismo quien proporcionó las fotos a ‘Sálvame’.

La ex gran hermana seguía manteniéndose firme en que quería llevar la relación con discreción y contó pocos detalles de su incipiente noviazgo. Fue entonces cuando Kiko Hernández rompió su silencio y confesó toda la verdad de las fotografías de Borja que había publicado en su blog.

Después de que Chiqui dijera en varias ocasiones que no quería hablar del tema, Kiko Hernández aseguró que había tenido acceso a esas imágenes porque era ella misma quien se las había proporcionado: “Me las has mandado tú”, dijo el colaborador de ‘Sálvame’.

Aquella fue la primera vez que pusimos cara a Borja Navarro, el ex de Chiqui, pero tuvieron que pasar varios años para que lo viéramos en un plató de televisión. No fue hasta 2011 cuando salió de su anonimato y se presentó como el novio orgulloso de la ex gran hermana.