La historia de amor de Sonia Monroy y Juan Diego: del cómo se conocieron, a su boda en Los Ángeles

En su aventura no estará sola, ya que irá acompañada por su marido, Juan Diego, con el que lleva varios años casada. Su historia de amor empezó en España y sellaron su relación en una boda íntima que celebraron en Los Ángeles.

‘La Casa Fuerte’ será su primer reality como pareja, pero no el primer programa de Telecinco que es testigo de su amor, ya que hace tres años concedieron una entrevista de lo más movidita en el plató del ‘Deluxe’. Allí hablaron de su noviazgo e hicieron una espantada épica que se convirtió en parte de la historia de la televisión. ¡Lo recordamos!

La historia de amor de Sonia Monroy y Juan Diego López

La que fuera integrante del grupo ‘Sex Bomb’ acudió en el año 2017 al plató del ‘Deluxe’ para hablar del dulce momento que estaba atravesando. No solo triunfaba como actriz en Los Ángeles, también estaba de lo más enamorada de Juan Diego, un chico colombiano, futbolista y 22 años menor que ella.

No era una relación cualquiera, ya que ambos se habían dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia de lo más original. Sin invitados y sin grandes lujos, la pareja hizo oficial su noviazgo en Beverly Hills, concretamente en el juzgado donde se casó Marilyn Monroe: “Fue una boda civil, la de verdad será en España”, explicó.

La polémica espantada de Sonia Monroy en ‘Sábado Deluxe’

Un monumental enfado que pronto quiso rectificar. Tras su marcha del plató, Sonia Monroy volvió al plató para pedir perdón a María Patiño y a todos los espectadores del programa: “Me he puesto muy nerviosa, porque venía con mucha ilusión”, declaró. “Creo que no merezco esto”, dijo, haciendo alusión a que no solo Penélope Cruz y Bardem merecían respeto.