Sonia Monroy y su marido, Juan Diego, segunda pareja confirmada de 'La Casa Fuerte 2'

Sonia Monroy

Sus últimas apariciones televisivas han sido en ‘Sábado Deluxe’, programa con el que se enfadó mucho hace poco más de un año porque María Patiño le avisó a última hora de que probablemente no habría tiempo para poder entrevistarla. “Les gusta mucho verme enfadada. Pero a mí me cuesta mucho coger el AVE [para venir a Madrid] porque me mareo”. Víctor Sandoval, presente en el programa, dijo que la verdadera razón no era esa, sino que, si no salía al plató, no cobraba.