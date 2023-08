Mario Casas acudía este pasado lunes al programa ‘Así es la vida’ de Sandra Barneda para conceder su primera entrevista como director novel. El actor, que se encuentra inmerso en la promoción de ‘Mi soledad tiene alas’, quiso visitar el espacio de Telecinco.

Mario Casas explicó que no había vivido mucho, así que aseguró que él quería quedarse en los diez años. Explicó que en el futuro quería ser “óptico” y que no quería tener “mujer”: “Tú ven a buscarme en unos años, ya verás como no tengo mujer”, dijo, con mucho desparpajo.