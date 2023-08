Mario Casas y su déjà vu con Sandra Barneda: "Esto lo he soñado"

El actor ha desatado la locura nada más entrar al plató de ‘Así es la vida’ y la presentadora le preguntaba cómo lleva la fama cuando está lejos de los escenarios: “Voy con mi gorrita, tengo mi técnica… Vivo en el campo y bajo muy poco a Madrid, cuando estoy con más gente es con promociones, si no, estoy con mi perrita”.

Sandra sabe que antes de empezar el montaje de la película, Mario se sorprendió por el proceso que quedaba por delante y él se lo confirmaba: “Fue un ataque casi de pánico. Haces una película y luego ves dos horas y media de algo que tú no has montado, tú reescribes la peli otra vez, puedes arreglar y empeorar películas en montaje”.

Sorprendido, Mario le daba las gracias porque cree que ha leído muy bien su película: “La he escrito yo palabra por palabra, hay algo de mi esencia”, decía.

Además, ha dirigido a su hermano, lo que lo hace aún más especial: “Lo he pu*** un poco”, bromeaba y es que ha querido llevarlo al límite para que diera lo mejor de sí mismo: “En la secuencia del grafiti es un ataque de ansiedad. El equipo se va y me dejan con él, que decía ‘está sufriendo mucho’, lo he empujado a que intentara ser el personaje”.