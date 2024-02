Guzmán Miranda: los estudios universitarios y a qué se dedicaba el soltero antes de 'La isla de las tentaciones 7'

En el paraíso de Sandra Barneda no ha destacado mucho, pero hubo un programa de televisión en el que sí dio mucho de qué hablar hace algunos años. Hablamos de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ , donde fue pretendiente y reveló algunos detalles de su vida.

“Estudio medicina. Me queda terminar quinto y sexto. Soy aficionado al fitness y lo practico de manera competitiva. Me considero un chico ambicioso, divertido, tranquilo y me gustan las chicas con saber estar”, aseguró en un encuentro que duró un minuto.