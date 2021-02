La soltera de 'La isla de las tentaciones' está avanzando mucho con Diego

En su primer día en 'MyHyV', la pretendienta plantó cara a Sofía Suescun

Carla Divinity fue pretendienta de 'MyH' y tuvo una marcha de lo más tensa

Carla Divinity está avanzando a pasos agigantados en la conquista por Diego en ‘La isla de las tentaciones’ y por eso no es de extrañar que las chicas hayan decidido que sea la primera vetada. Algo muy distinto a lo que le ocurrió en ‘MyHyV’, donde se fue desinflando día a día con su tronista hasta que tomó la decisión de dejar de ser su pretendienta.

Estuvo en el programa del amor hace poquito, un año más o menos, y aunque se convirtió en la favorita de Álvaro Domínguez desde el principio, la cosa se torció en cuanto empezaron a convivir juntos en La Casa de los Tronistas. ¡Lo recordamos!

El zasca de Carla Divinity a Sofía Suescun en su debut en ‘MyHyV’

La ahora soltera de ‘La isla de las tentaciones’ llegó arrasando al programa del amor a principios de 2020, dejó claro que era una mujer de carácter y se mostró con ganas de enamorar a Álvaro Domínguez. La joven de 27 años aseguró que era “una chica sincera y sin pelos en la lengua” y que decía “sin filtro” todo lo que pensaba.

Y así fue. A los pocos minutos de estrenarse como pretendienta, la guapísima influencer tuvo un rifirrafe con Sofía Suescun y le soltó un zasca que retumbó en todo el plató. La hija de Maite Galdeano le preguntó si había estado con Alejandro Albalá y ella respondió muy tajante.

“No sé por qué me lo preguntas. ¿Sigues sintiendo algo por él?”, dijo Carla Divinity. “Recuerda que antes de estar contigo, Alejandro Albalá ha estado con otras chicas. No has sido la primera”, respondió la pretendienta haciendo gala de su fuerte personalidad. Tras su cortante respuesta, la ahora participante de 'La isla de las tentaciones' aclaró que solo había tenido una amistad con el ex de Sofía Suescun.

La cita que tensó la relación de Carla y Álvaro Domínguez

Carla Divinity impactó mucho a su tronista con su entrada, pero la cosa se empezó a desinflar cuando ambos tuvieron que empezar a convivir en La Casa de los Tronistas. Ella se sentía cada vez más lejos de él y Álvaro Domínguez cada vez avanzaba más con sus rivales.

La gota que colmó el vaso fue la cita improvisada que Álvaro Domínguez tuvo con Isa, una de sus pretendientas, a la que invitó a dormir la siesta a su habitación. Al enterarse del paso que había dado con su rival, la ahora soltera de ‘La isla de las tentaciones’ rompió a llorar y plantó cara a su tronista.

“Me siento como los cangrejos, con Álvaro voy para atrás”, dijo Carla Divinity. Mientras, su tronista aseguraba que notaba que existía mucha distancia entre ellos: “Cuando estoy contigo noto que estoy con una colega, pero cuando estoy con Isa hay complicidad”, confesó el que ocupaba el trono de ‘MyHyV’ por aquel entonces.

Ella, hecha un mar de lágrimas, explicó por qué se había alejado de Álvaro y fue muy sincera: “No me sale ir detrás de él cuando hay dos chicas detrás, porque no estoy acostumbrada a perseguir a un chico”, dijo la pretendienta, que llevaba unos días conviviendo en La Casa de los Tronistas.

El día que Carla Divinity dejó de ser pretendienta en ‘MyHyV’

La que ahora avanza a pasos agigantados con Diego en ‘La isla de las tentaciones’ no estaba bien durante su etapa como pretendienta en el programa del amor en 2020 y por eso decidió tirar la toalla en el mes de marzo y dejar de conocer a su tronista.

Para ella era “una situación muy incómoda” el vivir con él y el resto de rivales, por lo que no se veía “capacitada” para seguir conociéndolo. “Esta situación no la he vivido nunca y me he dado cuenta de que no estoy capacitada para conquistarlo en la misma casa que ellas dos”, dijo.

Álvaro Domínguez, muy descontento con la explicación de su pretendienta, no dudó en plantarle cara y en decir lo que opinaba realmente de su decisión: “En plató estábamos bien, teníamos citas de veinte minutos y podías llegar a fingir. Una vez que llegamos a la casa, empezó la convivencia y las máscaras se empezaron a caer”, dijo muy tajante.