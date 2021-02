Lola fue señalada por una confidencia en ‘MyHyV’

La todavía novia de Diego vivió su primera tormenta televisiva en el año 2017, y no fue tropical precisamente. Ella, que estaba muy tranquilita en su silla, empezó a revolverse en cuanto vio aparecer a Juanma, ex de Elisa de Panicis, quien aseguraba tener una confidencia de Lola.

La decisión que tomó Diego ‘LIDLT’ días después de la confidencia

Diego decía haber descubierto toda la verdad y confesó que se había puesto en contacto con José Carlos, un amigo de Juanma que estuvo aquella noche en la discoteca de la discordia: “Me ha dicho que eres un mentiroso, que Lola no paraba de hablar de mí y que no te había visto liarte con ella en ningún momento”.

El tronista estaba muy enfadado con el ex de Elisa de Panicis en ese momento y dio la cara por su pretendienta, a la que defendió a capa y espada: “José Carlos me ha dicho que lo que quiere Juanma es entrar en la tele y no sabe cómo. Me ha dicho que no le crea y que me crea la versión de Lola”, decía Diego.