Víctor Sandoval se enamoró de Fran durante el rodaje de 'Sandovalízate'

El que será pretendiente en 'MyHyV' aseguró en todo momento que tenía pareja

Nacho Montes compitió con Víctor Sandoval por enamorar a Fran Pérez

De este último ya conocemos a sus primeros pretendientes y entre ellos hay una cara que nos resulta muy familiar a los seguidores de ‘Sálvame’. Francisco Pérez estuvo trabajando un tiempo el programa de las tardes de Telecinco y en 2015 protagonizó una sonada polémica.

Fran Pérez protagonizó un videoclip en ‘Sálvame’

El que ahora luchará por el corazón de Jorge Javier Vázquez fue el socorrista de ‘Sálvame’ durante un tiempo y fue protagonista del videoclip más famoso de uno de los colaboradores. En 2015 apareció junto a Víctor Sandoval en ‘Sandovalízate’ y se convirtió, sin quererlo, en integrante de un polémico triángulo amoroso.

Víctor Sandoval se enamoró de Fran Pérez en 2015

El colaborador de ‘Sálvame’ confesó sus sentimientos por el que fuera Mr Gay Pride en 2015. Aseguró que le había “llegado al corazón”, que era “una persona estupenda” y que sentía que entre ellos había mucha química: “Es una persona muy emocional, como yo”, declaró Víctor.

Víctor Sandoval tenía muy claro lo que quería, pero había un pequeño obstáculo que impedía que entre ellos pudiera ocurrir algo: Fran Pérez tenía novio. Algo que al colaborador de ‘Sálvame’ no parecía importarle: “Yo me meto en el tren porque a lo mejor me quedo con el maquinista”, declaró.

Fran Pérez, por su parte, aseguró que entre Víctor Sandoval y él “hubo mucha química” pero de “las risas que hubo en el videoclip”: “Yo dejé claro que tenía pareja”, explicó el míster, que llevaba saliendo un mes con su novio.

Nacho Montes, el tercero en discordia del culebrón

Pero Víctor no era el único que competía por el codiciado corazón de Fran Pérez en el año 2015. A la polémica se sumó un nuevo nombre, el de Nacho Montes, que insinuó que a él también le gustaba el míster y que iba a ser suyo.

Tras escuchar las declaraciones del estilista, Víctor Sandoval dio una respuesta de lo más rotunda en el programa 'Sálvame': "A mí me da igual Nacho Montes. Él no siente lo que yo siento. Yo no compito por nadie, que compitan por mí, la joya soy yo", dijo el intérprete de 'Sandovalízate'.

En todo este triángulo amoroso, el que ahora será pretendiente de Jorge Javier Vázquez en ‘MyHyV’ dejó clara su postura: “Yo conozco más a Nacho Montes y quizás me decantaría por él”, aunque aclaró que no se planteaba un futuro con nadie que no fuera su pareja.

Él tenía claro que no quería nada con ellos, pero Nacho Montes y Víctor Sandoval no dudaban en luchar por el modelo: “Los dos me mandan mensajes declarándome sus sentimientos”, explicó el que fuera Mr Gay Pride en el año 2015 en una intervención en 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez se entera de que Fran será su pretendiente