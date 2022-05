“El conflicto empezó desde que nació, porque no paraba de llorar”, explicó Mónica Rodríguez, que declaró que la ahora concursante de ‘Supervivientes’ se metía en su habitación, cuando ella no estaba y le desordenaba las muñecas.

“A mí me gustan las muñecas y, cuando se las cojo, se pone a chillarme (..) Se va con el novio y no quiere que vaya con ellos, porque yo me aburro con mi padre viendo el fútbol. El novio de mi hermana cuenta chistes y me gusta”, dijo la ex gran hermana en su primera experiencia televisiva.