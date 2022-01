El nuevo colaborador llegó muy sonriente y asegurando que no había tenido “problemas” con ninguno de sus compañeros. Sin embargo, todo cambió cuando entró al plató de Telecinco y su expresión de alegría se transformó por completo en cuanto se vio las caras con una colaboradora.

La actual pareja de María Lapiedra aterrizó en el programa de las tardes de Telecinco el 24 de enero de 2012 y fue recibido con mucha alegría por sus compañeros. Lydia Lozano no dudó en darle la enhorabuena y recordó los tiempos en los que trabajaron juntos.

Sin embargo, había una colaboradora que no se alegraba tanto del fichaje de Gustavo González. Nada más verlo entrar por la puerta, a Rosa Benito le cambió la cara, se quedó a cuadros y no dudó en ajustar algunas cuentas pendientes que tenía con él.

“Yo tengo que decir que a mí me da igual, que va a ser un compañero y a ver lo que pasa aquí”, dijo Rosa Benito al verlo por primera vez en ‘Sálvame’. “Él decía muchas cosas; que me iba a separar y que Amador robaba a un guitarrista…”, dijo la tía de Rocío Carrasco.

“A mí me dijiste que José Ortega Cano no había estado a la altura de las circunstancias en la convalecencia de Rocío Jurado”, dijo el nuevo colaborador del programa de Jorge Javier Vázquez. “Yo no te pude decir esa barbaridad porque mi cuñado estaba allí y todo el mundo lo sabe”, dijo Rosa Benito, la cual había sido señalada como “chivata” por Gustavo en la otra cadena.