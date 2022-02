Makoke es una de las colaboradoras más polifacéticas que hay en Telecinco y no es que lo digamos nosotros. La ex de Kiko Matamoros tiene un amplio currículum profesional y hay pruebas de que en nuestra cadena ha hecho prácticamente de todo.

Ilusos de nosotros, en ‘Unplugged’ pensábamos que su primera vez en la cadena amiga había sido como azafata del Telecupón, pero no. El universo a veces puede ser de lo más caprichoso y este fin de semana descubríamos que sus inicios fueron como cantante.

La ex de Kiko Matamoros repartía suerte como nadie en el mítico Telecupón de Carmen Sevilla y Agustín Bravo. Era la reina de los bombos, no había bola que se le escapase y hacía que las unidades de millar sonaran a música celestial para los oídos de espectadores y espectadoras.

Tenía un gran desparpajo y no nos extraña nada, ya que un año antes ya se preparaba junto a uno de los grupos más famosos de España. Fue en 1991 cuando Makoke se estrenó como corista de la mítica banda ‘La Unión’ de Rafa Sánchez.

Es cierto que la coreografía que realizaba Makoke no era muy elaborada, pero ella hacía que pareciese el mejor de los recitales de danza. Bailaba con mucho salero y no nos extrañaría nada que en la actualidad siguiese manteniendo los mismos pasos para deslumbrar en el ‘Oh My Club’.