LoveYoli es una de las colaboradoras del debate de 'Secret Story 2'

Yoli se hizo muy conocida tras su paso por 'GH 15' y tiene un canal en Mtmad

LoveYoli acudió al espacio 'Cámbiame' en el año 2017 y se puso en manos de Natalia Ferviú

Yolanda Claramonte, Yoli para los seguidores de ‘GH 15’ y LoveYoli para el mundo en general, se sometió a un cambio de look que dio mucho de qué hablar en el año 2017. La ex gran hermana acudió al programa ‘Cámbiame’ de Telecinco y su nueva apariencia fue muy criticada.

El paso de LoveYoli por el programa ‘Cámbiame’

La ahora colaboradora del debate de ‘Secret Story’ protagonizó una de las carpetas más recordadas de la edición de ‘GH’ que se celebró en el año 2014. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra se enamoró de Jonathan Pérez, con el que tuvo un tira y afloja durante todo el concurso.

Ella tenía muy claro que quería intentar algo con él, pero el valenciano se mantenía reticente porque tenía novia fuera. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ambos empezaron una relación una vez que salieron de la casa más vigilada de España.

La boda va a ser en la playa y queremos un estilismo original y diferente

Fue poner un pie en el exterior y la pareja empezó a vivir su amor sin límites. Tuvieron una preciosa hija juntos y en 2017 acudieron al programa ‘Cámbiame’ para anunciar que se casaban y pedir un look perfecto para darse el ‘sí, quiero’.

“Nos vamos a casar, pero no va a ser la boda típica de iglesia. Va a ser en la playa y queremos un estilismo original y diferente”, dijo Yoli en la pasarela del cambio. Aunque eran dos las 'coaches' interesadas en cambiarlos, Jonathan Pérez y su chica eligieron a Natalia Ferviú.

El criticado cambio de look de LoveYoli

Después de hacer una especie de terapia de pareja e irse de compras con la estilista, Jonathan y LoveYoli regresaron al plató de ‘Cámbiame’ para mostrar el resultado del cambio de look que les había hecho Natalia Ferviú.

Jonathan salió de la puerta del cambio con un traje de color negro y ella, con un espectacular vestido blanco y un peinado de lo más romántico. Nada más ver a su chica, el primo de ‘GH 15’ no pudo callarse su opinión: “Te voy a dar el ‘sí, quiero’ ya. Estás guapísima”, dijo.

“A ella la veo espectacular. Me has dejado sin palabras. Es más, casi lloro”, dijo Jonathan, muy emocionado tras ver el look que le habían hecho a Yolanda Claramonte. “Yo a él lo veo cambiado, vamos a dejarlo ahí, está diferente”, dijo ella al ver a su chico.

Las críticas que recibió el trabajo de Natalia Ferviú

Aunque ellos parecían encantados con sus estilismos, Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez no tardaron en valorar el trabajo de su compañera, Natalia Ferviú: “El vestido me encanta, pero me parece muy clásico, lo hemos visto 300 veces”, dijo el coach.

“Yo te pondría verde porque me aburre el look de los dos. Vamos, que el estilismo se lo podrían haber hecho ellos mismos”, dijo Pelayo Díaz aquella mañana de 2017. “Como artista, se me queda corto”, añadió Cristina Rodríguez.