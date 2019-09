María Hernández y Noel Bayarri anunciaron su ruptura hace 5 años: "Es la definitiva"

María fue la primera en hablar y en explicar que ya no estaban juntos y que el principal motivo era que, aunque habían tenido “mucho feeling” no congeniaban en “ciertas cosas que son fundamentales”. Ella explicó que era feliz, pero que con Noel no estaba “muy allá” y que, a pesar del “cariño” que se tenían, como pareja no iban a ningún lado.

Aunque la cosa no había ido muy bien entre ellos, María aseguró que no se arrepentía de haber tomado la decisión de irse con Noel. Eso sí, no dudó en afirmar que de no haberse ido con el canario, su elección habría sido Manu Lombardo. Ya sentado en el trono, el ahora novio de Susana Megan declaró que no quería volver a intentarlo con María y prefirió apostar por su reinado.