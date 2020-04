El pasado amoroso de Marta López antes de Merlos: un 'triunfito' y un actor de Telecinco

No es la primera vez que un amor o un desamor convierten en noticia a Marta López, ya que varios años antes de su ruptura con Alfonso Merlos, protagonizó algunas historias de lo más mediáticas. Es cierto que no había videollamadas de por medio, pero aquellas tramas tampoco estuvieron exentas de polémica.

Alejandro Tous

Miguel Ángel Silva

Ese concursante de ‘OT’ con el que se relacionaba a Marta no era otro que Miguel Ángel Silva, excomponente del grupo ‘Fórmula abierta’. Con el que la ex gran hermana tuvo “una relación corta”, porque “él no estaba muy por la labor” de tener algo serio. “No me ha marcado para nada”, dijo López en una entrevista en ‘A tu lado’ en 2005.