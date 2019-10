De "macho alfa" en 'GH 17' a sufridor en el 'VIP': analizamos las dos entradas de Pol Badía

La llegada de Pol Badía a la casa de ‘GH VIP 7’ no fue nada fácil, ya que en su primera noche tuvo que verse las caras con su ex, Adara Molinero, y su actual pareja, el Maestro Joao, con el que derramó las lágrimas más amargas. Hace tres años, la cosa no fue muy distinta: si quería entrar en el reality, se lo tenía “que currar” y, en sus primeros minutos,Dos entradas muy distintas, en las que hemos podido ver que es un auténtico guerrero de 1,83 de altura.