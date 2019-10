Pol se convierte en concursante de ‘GH VIP 7’ y deja a Adara temblando y al Maestro Joao con “el alma pisoteada”

El Maestro Joao se replantea abandonar el concurso antes del jueves

Adara no es capaz de entrar en el salón al saber que Pol es concursante: "¡Madre mía!

El Maestro Joao sabía que el martes iba a ser un día lleno de emociones en la casa de Guadalix y no se ha equivocado. Dos años después de romper su relación y de decirse lo más grande, Adara se ha reencontrado con Pol Badía, el hombre del que se enamoró en ‘GH 17’ y han tenido su conversación pendiente. Una conversación que no ha tenido nada que ver con el duro y lacrimógeno encuentro de Pol con su hasta hace unas horas novia, el Maestro Joao. Pol no quiere destrozar el concurso de nadie, pero en tan solo unos minutos ha dejado a los dos VIP K.O.

Pol regresa a la casa en la que fue feliz

Las puertas de Guadalix de la Sierra se han abierto para recibir a un nuevo concursante oficial: ¡Pol Badía! El novio del Maestro Joao ha entrado en la casa como habitante de pleno derecho y con toda una declaración de intenciones: “Vengo con muchas ganas y mucha ilusión. Espero que la gente me juzgue por lo que pase aquí y no por lo de hace tres años en mi edición”. Pol ha adelantado que no iniciará una guerra ni con Joao ni con su expareja, Adara, y que tampoco va a meterse en medio de su amistad: “No quiero fastidiar ni a uno ni a otro”. Pero ¿Cómo reaccionarán los VIP al encontrarse con su nuevo compañero?

El esperado reencuentro de Pol y Adara

Pol tenía pendiente una conversación pendiente con Adara desde que rompieron su relación hace dos años y han terminado teniéndola en el lugar en el que se enamoraron. Pol ha llegado a ‘GH VIP 7’ con la intención de no discutir con nadie, pero Adara se ha quedado de piedra cuando le ha visto. Ambos han dicho muchas cosas el uno del otro y hablando de ellas ha comenzado su conversación.

El lacrimógeno y tenso reencuentro entre Pol Badía y Joao

El vidente ha sido llamado al confesionario y se ha encontrado con el que hasta ahora era su pareja protagonizando un tenso reencuentro. "Simplemente no te quería meter en el concurso, no quería hacerte daño, yo no he dicho nada malo de ti, he dicho que eres muy bueno y que te portas muy bien conmigo. Yo te quiero y te amo también, pero habíamos peleado y paso lo otro que paso... Ha venido todo muy rápido Pol, he estado feliz contigo y te lo agradezco mucho pero llegue aquí y me di cuenta que no era feliz del todo. Contigo estaba alegre pero no era feliz, y al segundo día de llegar aquí pensé en esa persona y fui feliz", le ha explicado el adivino deshecho en un mar de lágrimas.

"No quería llorar te lo juro, he estado todo el tiempo defendiéndote, yo quería luchar por ti, pero cuanto más te defiendo, peor hablas de mí", ha respondido Pol sin poder contener el llanto.

Adara y el Maestro Joao descubren que Pol es el nuevo concursante de ‘GH VIP 7’: “Tengo el alma pisoteada”

Mientras que los VIP arropaban al recién llegado, Adara y Joao han flipado al comprobar que Pol no había venido solo de visita y que era el nuevo concursante de ‘GH VIP’. Adara no ha llegado ni a entrar en el salón, al ver al recién llegado se ha marchado a la habitación sin poder parar de repetir “¡Madre mía! ¡Madre mía!”. El Maestro tampoco daba crédito a lo sucedido y ha querido saber por qué su novio hasta hace unos minutos estaba en la casa en la que por fin comenzaba a ser feliz. Pol le ha dejado claro que él no quería hacerle daño, pero que le habían dado la oportunidad y que tenía que aprovecharla.

Adara se salva de la expulsión y deja a Joao frente a Kiko