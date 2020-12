Rocío Amar ha vuelto a salir a la palestra y lo ha hecho convertida en la rubia con la que Jesé Rodríguez podría haber sido infiel a Aurah Ruiz. Sin embargo, para el gran público de ‘MyHyV’ la joven no es una desconocida, ya que estuvo en el programa del amor en un par de ocasiones.

La primera vez fue como pretendienta de Fabio Agostini, pero probablemente muchos no la recuerden por el brutal cambio físico que ha dado con el paso de los años. En 2017 acudió al dating show sin maquillar y mostró su cara más natural, sin retoques ni filtros y su rostro era muy distinto al que luce ahora.

Rocío Amar sorprendió a su tronista a cara lavada

Rocío apareció una mañana enmascarada, para mantener la intriga, y entró a plató pisando muy fuerte y declarándole la guerra a su mayor rival: “No te desmaquillas porque tienes una cara de hombre que flipas (…) A mí los retoques me quedan perfectos, no como tu cara que no hay quien la cambie”, fueron los dardos que le lanzó a Mamen nada más entrar.