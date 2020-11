Sonia Monroy hizo su confesión más dura en ‘Supervivientes’

La ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ habló como nunca con Aída Nízar en el año 2011 y convirtió las playas de los Cayos Cochinos en su confesionario particular. Completamente derrumbada, habló como nunca del fallecimiento de su hermano años atrás.

La cantante explicó que se sentía muy culpable de su muerte, ya que la última persona en hablar con él había sido ella. Sonia explicó que iba a abrir una discoteca y que llamó a su hermano para que montara la cabina del deejay: “Lo más duro para mí fue que él no quería venir y yo le insistí porque quería verlo todo montado”, confesó con lágrimas en los ojos.

La por entonces concursante de ‘Supervivientes’ explicaba que sentía una culpa que no iba a conseguir quitarse nunca, ya que no podía evitar pensar que si no lo hubiese llamado “estaría vivo": “Cuando pasó lo de mi hermano, pensé en irme yo también” explicaba.