El pasado de Ugo Joseph, ex de Maite Galdeano, en 'First Dates': tuvo una cita con la 'doble' de Ana Obregón

Últimamente, se ha convertido en un habitual de los platós de Telecinco, pero hay que recordar que no es la primera vez que lo vemos bajo el calor de los focos. Hace un año, en 2023, estuvo buscando el amor en el ‘First Dates’ de Cuatro.

“El viaje a España en patera fue horroroso, un viaje muy difícil y peligroso, no se veía nada. El mar se juntaba con el cielo y no se sabía cuando llegábamos a tierra. Estábamos rezando a Dios porque podía pasar cualquier cosa”, afirmó.

En el restaurante del amor, también habló de su etapa con Maite Galdeano y contó el motivo por el que ambos habían puesto punto final a su relación : “Sofía Suescun me puso una trampa , se hizo un perfil de otra mujer y me la intenté ligar”.

Ante Carlos Sobera, Ugo Joseph declaró que buscaba una chica “buena”: “La belleza no me importa mucho”, afirmó, antes de que hiciera su aparición estelar Chelo, una mujer de 59 años a la que, según ella, le sacaban parecido con Ana Obregón: "Me hicieron una caricatura una vez y era clavadita a ella".