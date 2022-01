Después de varios meses de reinado en el programa del amor, Miguel de Hoyos tuvo que tomar su decisión más importante en el mes de septiembre de 2019. Había mucha incertidumbre y aquella mañana no se sabía quién podía ser su elegida.

“Decidas lo que decidas, yo te voy a apoyar. Cuando quieres a alguien de verdad, quieres lo que esa persona quiera. Gracias por los momentos que hemos vivido, ha sido una experiencia muy bonita el conocerte. Volvería a ese sitio de Marbella una y otra vez. Elijas lo que elijas, aquí me tendrás”, le dijo la andaluza.

Por su parte, Claudia Martínez, la pretendienta que llevaba menos tiempo y quien tiempo atrás había sido tronista, le dijo: “Siento haber venido tan tarde. Tú haz lo que sientas, porque al final eres tú el que vas a estar fuera con la decisión que tomes. Escucha tu corazón y hagas lo que hagas, me vas a tener”.

Miguel de Hoyos estaba hecho un lio, ya que tenía sentimientos por las dos finalistas, pero tuvo que decidirse por una de ellas: “Sinceramente, no me veo con pareja como tal. Pero me quiero ir de aquí conociendo a Claudia”, declaró.