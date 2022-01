“Tienes mucho que perder… Así que no me llames traidor, ni mentiroso, ni nada”, dijo Alejandro Nieto. Al poco rato y después de la insistencia del público y de los asesores del amor, el que fuera míster España terminó contando aquello que sabía de Sofía Suescun.

“No te fíes de ella y céntrate en tus chicas. En una fiesta de ‘GH’, ella me estuvo buscando toda la noche, me quería conocer”, declaró Alejandro Nieto. “Cuando ocurrió aquello, ella ya estaba en el trono”, afirmó. Una información que Nagore Robles también contrastó.

“Me dijo que viniera de pretendiente al programa y yo no quiero ser su pretendiente”, dijo él. “Pues ese día no dijiste lo mismo, Alejandrito”, respondió Sofía Suescun con actitud desafiante. “Yo me pasé toda la noche hablando con Raquel Lozano (GH 16) y eso te molestó, porque no te hacía caso”, dijo el ahora novio de Tania Medina.