Álvaro 'Secret Story' no está solo: otros concursantes de reality que tampoco fueron correspondidos en el amor

Álvaro lloraba desconsolado en 'Secret Story' tras el rechazo de Carmen

Fresita fue una de las primeras que vivió un desamor en un reality

LoveYoli y Paula González tampoco fueron correspondidas en 'GH'

Se nos rompe el corazón. Álvaro ha dado el paso de declararse a Carmen en la casa de los secretos y le ha confesado que tiene “sentimientos” por ella. Una noticia que ha dejado en shock a la cordobesa, que no tiene la misma atracción por su compañero.

Hay que recordar que este no es el primer amor no correspondido en la historia de los reality shows de Telecinco y que hubo muchas ocasiones en las que el amor no triunfó delante de las cámaras. ¡Recordamos los desamores más sonados!

Fresita se declaró a Nico en ‘GH 5’

Nuria Yáñez vivió uno de los primeros desamores de la historia de ‘Gran Hermano’ en 2004. En la quinta edición, el roce hizo el cariño y terminó teniendo sentimientos por Nicola, el que era uno de sus mejores amigos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

Ella no se escondía y se hizo un ‘confe’ de lo más dramático, llorando a mares y confesando lo que sentía: “Creo que me estoy enamorando de Nico, es el hombre con el que he soñado siempre”, le dijo la mítica Fresita al Súper entre lágrimas.

Sin embargo, aquella historia no fue correspondida por el italiano, que aseguró que solo la veía como una amiga: “Quiero amistad y fraternidad”, dijo él. A todo esto, Fresita tenía novio fuera, Jimmy, del que volvió a enamorarse tras el rechazo de Nicola. ¡Toda una montaña rusa de emociones!

Chiqui le confesó su amor a Orlando en 'GH 10'

Quién también se enamoró dentro de la casa de Guadalix de la Sierra fue Chiqui, que le declaró su amor a Orlando en la décima edición, en 2009. Durante una conversación en el jardín, ella se confesó: “Me molas mucho y cada vez que te conozco, más”, le dijo.

Por desgracia, él no la correspondía y tuvo una relación con Nani, a la que Chiqui tenía atravesada en el concurso: “He tenido hasta celos. Yo vi a Nani y le hice la cruz”, le dijo la murciana a Orlando en el jardín de la casa de Guadalix de la Sierra.

LoveYoli bebía los vientos por Jonathan en ‘GH 15’

En el año 2014, toda la audiencia de ‘GH’ asistimos a uno de los amores no correspondidos que más dio de qué hablar en el reality show. Yolanda Claramonte estaba de lo más “pillada” por el primo de Juanma Furio y él parecía estar hecho un lio.

Aunque se veía que Jonathan tenía sentimientos por Yoli, el tener algo fuera hacía que se frenara todo el tiempo y que no se atreviera a dejarse llevar, una actitud que todo el mundo entendió como que el joven estaba jugando con la prima de Alejandra.

Dentro de la casa, su historia de amor no llegó a nada más que un tonteo. Sin embargo, a su salida del reality show, ambos empezaron una relación y aquel amor no correspondido se convirtió en una relación en toda regla, de la que nació su primera hija.

Paula González y su ruptura con Omar Sánchez

El de LoveYoli y Jonathan Pérez no fue el único amor no correspondido de la edición de ‘GH’ que se celebró en el año 2014. Paula González y Omar Suárez tuvieron una relación de lo más pasional que se terminó cuando Lucía Parreño, la ex de él, entró en escena.

La primera noche que volvieron a verse, Omar Suárez y su ex quisieron volver a intentarlo y dejaron fuera de juego a Paula González, que se quedó totalmente hundida. La del ‘muero de amor’ fue rechazada por el que había sido su mayor apoyo y lo pasó muy mal durante las primeras semanas.

Los sentimientos de Noelia por Rodri Fuertes

En ‘GH 17’, Bea Retamal y Adara Molinero no fueron las únicas que le echaron el ojo a Rodri Fuertes, ya que Noelia Cubero también confesó que tenía sentimientos por él en 2016. Ella era muy amiga del madrileño, pero no pudo evitar sentir algo más por él.

Al enterarse de que entre los ‘chiconinos’ había algo más que una amistad, Noelia no pudo evitar romper a llorar y sus lágrimas dejaban claro el sufrimiento que tenía por no ser correspondida por Rodri Fuertes, quien decidió apostar por Bea.

Alejandro Nieto se agobió con Luz Emiliano