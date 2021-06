‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha sido el gran proyecto televisivo de Rocío Carrasco, pero no el único. A lo largo de su vida, la hija de La más grande ha trabajado en diversos espacios de Telecinco y ha compartido escena con algunos de los rostros más importantes de la pequeña pantalla y del mundo del espectáculo.

Uno de ellos fue el actor Paco Valladares, con el que compartió escena en más de una ocasión en el mítico ‘tendedero’ del programa ‘Día a Día’ de María Teresa Campos. Allí no solo fueron compañeros de trabajo, ya que entre ellos se forjó un vínculo casi familiar.

La emotiva llamada de Rocío Carrasco a ‘Viernes Deluxe’

Una noche llena de emociones en la que no faltó la llamada de Rocío Carrasco, la que había sido su ‘hija’ en el programa de María Teresa Campos años atrás y con la que tenía una relación casi familiar. La hija de la más grande descolgó el teléfono para dedicarle unas palabras de lo más cariñosas en 2009.

Al escuchar las palabras de la hija de La más grande, Paco Valladares no pudo ocultar la emoción y le dio una respuesta de lo más cariñosa: “No sé si voy a poder hablar, porque hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto”, afirmó.