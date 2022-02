Ahora, trabaja cada día junto a Sonsoles Ónega pero, hace unos años, su lugar era otro. En el plató de ‘Sálvame’, la madre de Rosario Mohedano dejó momentos impagables. Algunos de ellos buenos y otros no tanto, pero que le hicieron crecer como profesional.

La ganadora de ‘Supervivientes 2011’ no se mostró muy ambiciosa minutos antes de conocer la nota y dejó claro que iba a estar contenta con cualquiera de las dos puntuaciones: “Me sentiría orgullosa de ser el 108”, dijo la madre de Rosario Mohedano.

Después del tiempo de incertidumbre de rigor, Paz Padilla e Irene López Assor anunciaron quién era la colaboradora superdotada, que no era otra que Mila Ximénez, que había sacado la brutal puntuación de 131 en el test de inteligencia.

Nada más conocer su puntuación, Rosa Benito quiso decir unas palabras: “Tengo que decir que la única persona que no me ha felicitado ha sido Kiko Matamoros y eso lo llevo yo muy en mi corazón”, dijo la ex de Amador Mohedano, que dejó aquella tarde un momentazo que nunca olvidaremos.