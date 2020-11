Sonia Monroy y su don para las despedidas: todas las veces que hizo historia yéndose de un plató

Su primera huida televisiva fue tras un mordisco

Sonia Monroy se estrenó en el terreno de los abandonos de plató en el año 2002. La artista, que prácticamente había tocado todos los palos del ‘show business’, inauguró aquel año una nueva marca personal y cuya técnica se basaba en salir escopetada de un plató cuando algo no era de su agrado.

Sonia abrió la veda en 'Sálvame': fue la primera en abandonar

Pero ahí no se quedó la cosa. Siete años después de su mediático abandono, la ahora concursante de ‘La Casa Fuerte’ se convirtió en la primera famosa en marcharse del plató de ‘Sálvame’ e hizo que Jorge Javier Vázquez saliera corriendo detrás de ella.

Todo ocurrió cuando el programa de las tardes de Telecinco le puso unas imágenes del pasado de su novio como actor de cine para adultos. Ella, impulsiva viva y tras ver a su novio ligerito de ropa, no dudó en salir del plató al grito de “no tenéis vergüenza”.

Sonia, atleta como ella sola, empezó a andar como si no hubiera un mañana aquel día de 2009, mientras Jorge Javier Vázquez la perseguía con el objetivo de que volviera al plató a continuar con su colaboración. Ella, muy en su papel de ‘experta en abandonos plató’, llego al punto de amenazar con no volver jamás a Telecinco. ¡Menos mal que no cumplió su promesa!