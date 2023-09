El periodista Toño García explica desde las puertas de la Audiencia Nacional una noticia que vuelve a poner patas arriba la tranquilidad que existía en la Federación y en la Selección Femenina tras la expulsión de Luis Rubiales. El reportero confirma ante la cámara: " Las campeonas del mundo del fútbol femenino han renunciado y van a seguir reunciando a seguir jugando con la seleccion hasta que no haya cambios más profundos en la RFEF".

"Hoy, a las 16:00 horas, Montse Tomé, la seleccionadora absoluta, iba a ser presentada y dar una rueda de prensa, pues hoy han anunciado que no van a ser seleccionadas", explica el periodista como última hora. Toño García explica que las jugadoras han puesto la condición que para volver "deben haber cambios más profundos en la federación, por ejemplo como el cambio de Andreu Camps" .

"Las jugadoras no van a ser covocadas porque no quieren estar en esta Real Federación Española de Fútbol que sigue con ese halo de Luis Rubiales", sentencia el periodista anunciando que las jugadoras no se plantean ir en la próxima convocatoria oficial.