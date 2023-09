La conversación de Gustavo con la productora de 'GH VIP' tras la muerte de María Teresa Campos: "Ya tenían el reemplazo"

El colaborador empezó explicando que Carmen Borrego y Terelu Campos llamaron en dos ocasiones a Gustavo antes de que entrara en 'GH VIP' . Antonio Rossi confirmó cuándo se produjeron las llamadas, desvela el contenido de estas y confirma que en la que se produjo en el hotel "estaban las dos hermanas hablando en altavoz". Además, añade: "No les puede extrañar que Gustavo esté en 'GH VIP' porque él iba a entrar a 'Supervivientes' , pasó las pruebas médicas, ellas lo sabían y él le comunicó a Terelu , en el momento que María Teresa empezó a empeorar, que finalmente no iba a entrar ". Un gesto que agradeció la hija de la fallecida y que enfadó a la cadena.

A lo largo de la mañana se empezaron a dar más datos sobre las famosas llamadas de Terelu y Carmen a Gustavo, algo que encendió a Antonio Rossi: "Vamos a haber, hubo dos llamadas, una el martes y otra el miércoles. El concurso empezaba el jueves". Por otro lado, reitera el secretismo que existía en esta edición, en la que no había ningún concursante desvelado, excepto la de Sol Macaluso: "Este año la confidencialidad era máxima . Si no hubiera muerto Teresa Campos, él entra y las hijas se enteran ahí...".

Antonio Rossi explica que tras la muerte de María Teresa, la postura de Gustavo a la productora era firme: "Como me digan que no, no voy al concurso". Una petición que llegó a la productora y que esta llegó a contestarle: "No te preocupes, dadas las circunstancias te lo permitimos". Una situación muy avanzada hasta el punto que Rossi detalla: "La productora ya tenía el reemplazo por si Terelu y Carmen le hubiesen chicho que 'no', que por supuesto no se lo dijeron en ningún momento".