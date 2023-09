Lequio se pronuncia tras las palabras de Ana Obregón sobre Álex: "La muerte de un hijo no se supera nunca"

Lequio empezó analizando la primera parte del programa, donde se hablaba de la juventud de Ana Obregón: "Siempre se le ha cuestionado, si era de verdad bióloga , no sólo era bióloga, también era la primera de promoción ". Además, saca la cara por su expareja: "No sólo eso, todo lo que cuenta es cierto , es íntima de Julio Iglesias, lo de la famosa paella con Spielberg es cierto, lo de Miguel también... siempre se ha cuestionado todo lo que dice".

El colaborador italiano mantuvo la compostura mientras veía el vídeo con imágenes de la infancia de su hijo Álex y cómo Ana Obregón, entre lágrimas, recordaba los últimos momentos de vida de éste. Alessandro Lequio, con el rostro emocionado, confesó ante toda la audiencia: "Ana fue la mejor madre que pudo tener mi hijo, no me cansaré de repetirlo". Sin embargo, el colaborador quiere mantener su papel de padre al margen y sostiene que "no me cansaré de decir que no voy a hablar sobre nada que tenga que ver con mi hijo".