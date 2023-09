Kike Calleja se pronuncia tras las palabras de la mujer de Gustavo, el colaborador explica que hubo una llamada con Terelu y Carmen en altavoz: "No iban a defenderlo en el programa, e s verdad que le dijo Carmen 'entra tranquilo y ya que entras intenta llegar a la final', pero no le dicen '¡qué contentas que estamos de que entres al concurso!". Además, el amigo de la familia de María Teresa añade: "Ellas se lo esperaban, había rumores por todos los sitios y les hubiera gustado que se hubiera producido todo de otra manera".

El colaborador toma la palabra tras escuchar a Kike Calleja y es claro en su discurso: "Voy a contar todo lo que sé, no les puede extrañar que Gustavo esté en 'GH VIP' porque él iba a entrar a 'Supervivientes' , pasó las pruebas médicas, ellas lo sabían y él le comunicó a Terelu , en el momento que María Teresa empezó a empeorar, que finalmente no iba a entra r". Un cambio de planes del chófer de la Campos que provocó, según Rossi, "un cabreo en esta casa -Mediaset- porque ya lo tenía firmado y Terelu se lo agradece".

Antonio Rossi empieza diciendo que "Alejandra igual no tiene toda la información" y aclara que a Terelu Campos y Carmen Borreno "no les puede extrañar la rescisión del contrato porque Gustavo desde diciembre está buscando otro trabajo, en enero presentó una rescisión y Terelu le pidió por favor que no se fuera". Además, tras esto, el colaborador desvela: "Gustavo fue aplazándolo, han pasado nueve meses, ellas sabían que él estaba buscando otro trabajo porque no podía hacer las funciones, sobre todo porque Teresa necesitaba otros cuidados más específicos que los de Gustavo".