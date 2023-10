El colaborador italiano tuvo un cara a cara con Carmen Borrego en el plató después de haber criticado públuicamente el funeral de María Teresa Campos. Carmen Borrego, teniendo a su compañero al lado, lo nombró: "Si hacemos alguna otra cosa le preguntaremos a Lequio porque hagamos lo que hagamos no te va a gustar". Un comentario que no gustó a Alessandro, quien se defendió: "Si escuchaste bien, a quién estaba criticando de alguna manera no era a vosotras, sino al párroco...".