La nueva colaboradora afrontó las críticas que Lequio había realizado en plató y está, casi riéndose, lo exculpó: "Ahora se lo diré en persona, pero a mí Alessandro me divierte ". Tras esto, y ante la mirada de sus compañeros, Carmen Borrego matiza sus palabras: "Me divierte porque es estar en contra de todo por principio".

Alessandro Lequio, al ser nombrado en directo, contesta rápidamente: "Yo no me metí con vuestra familia, hice un simple comentario litúrgico... es más, si escuchaste bien, a quién estaba criticando de alguna manera no era a vosotras, sino al párroco".

"Varios amigos de Pozuelo me llamaron, me dijeron que el párraoco es muy estricto con la liturgia y que accedió a introducir elementos no sacros que seguramente no haría en otro funeral...", sentencia Lequio mirando a Carmen Borrego.