La petición amorosa de Laura Matamoros en pleno directo: "¡Me falta un novio!"

"Pues claro que soy yo, si yo me apunto a clases de cocina, ¡es que me encanta!", confiesa la influencer delante de toda la audiencia. Joaquín Prat no puede evitar elogiar a su compañera en directo: "Madre mía, cuántas cosas hace esta mujer: golf, boxeo, clases de cocina...". Adriana Dorronsoro se une a este aplauso y añade: "Hace de todo Laura, ¡has visto qué maravilla!".

Laura Matamoros, al escuchar las palabras de sus compañeros, no puede evitar contestarle y hacer una petición amorosa delante de toda la audiencia: "Soy una chica súper completa, ¡ahora me falta novio!". Joaquín Prat no puede evitar contener la risa y Adriana Dorronsoro le dice a la influencer: "Pretendientes seguro que hay". La influencer, con una sonrisa, coge el pastel y confiesa: "Nada... no hay ni uno".