Exclusiva | Víctima de la presunta agresión sexual de Conde- Pumpido Varela: "No soy prostituta. Me violó y sus amigos no hicieron nada"

"Me violentó sexualmente. Yo vi que está en libertad. Me empujó para la cama, quería tener sexo conmigo pero no llegó a golpearme, no me golpeó, él hizo sexo sin ,mi consentimiento. Nunca he cogido un real. Muchas veces que salimos yo pagué la cuenta. No puede hacer eso, no puede pasar impune", ha sentenciado.