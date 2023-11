Marta López habla sobre su relación con Efrén Reyero: "Somos libres, él es impresionante y nos hemos visto con ganas..."

Marta López explica la historia de cómo acabó acudiendo al cumpleaños de su expareja Efrén Reyero

Marta López, con una sonrisa: "Llevaba tres años sin verle. Nos hemos visto con ganas, para qué os voy a decir que no..."

"Voy a donde me da la gana, con quien me da la gana y cuando quiera. Soy libre y él también", confiesa la colaboradora

Marta López se pronuncia durante el directo de 'Vamos a ver' para contar todos los detalles sobre cómo se encuentra su relación con Efrén Reyero, el que fue su pareja durante un largo periodo de tiempo.

La colaboradora de nuestro programa sorprendió a todos los espectadores este fin de semana con una sorprendente imagen. Marta López publicó una fotografía frente al mar, donde se ve perfectamente a Efrén Reyero y a la que puso un titular muy llamativo: "¡Algo he tenido que hacer bien para tenernos en mi vida! Gracias por unos días inolvidables".

Efrén Reyero, ex de Marta, no dudó de dar 'like' a la publicación y dedicarle otro cariñoso mensaje delante de todos sus seguidores: "Gracias por el fin de semana. Gracias por hacerme reír, por hacer que sea yo...". Una puerta abierta a la reconciliación que ha sorprendido a todo el mundo: ¿ha vuelto la pareja?

Marta López habla sobre su relación con Efrén Reyero: "Nos vimos con muchas ganas"

La colaboradora toma la palabra desde plató para explicar en qué punto está su relación co Efrén: "No he vuelto con Erén, es verdad que llevaba tres años sin verle. Nos hemos visto con ganas, para qué os voy a decir que no... -sonríe sin parar-".

"Después de tres años hemos vuelto a coincidir queriendo", zanja la colaboradora, explicando así que ambos concretaron la cita y no fue un encuentro causal. Por otro lado, Marta López continúa dando más detalles: "Yo le puse un mensjae por una cosa que le había pasado Efrén, él me invió a su cumpleaños y fui a Málaga a celebrar el cumpleaños con él".

"Tardé muy poco en ir. Voy a donde me da la gana, con quien me da la gana y cuando quiera. Soy libre y él también, nos hemos visto y nos vamos a volver a ver", dice Marta López sin poder esconder una sonrisa de felicidad absoluta.