Nueva guerra entre clanes tras un intento de asesinato: "Más vale que los encuentre la policía. Ya se pueden esconder"

Por otro lado, su familia, incapaz de contener las lágrimas, declara: "Esto no se puede aguantar, es un dolor muy grande". "Mi hermano está muy grave, le daban dos días de vida". El reportero les pregunta si existía razón alguna para que recibiera dicho ataque, a lo que los familiares lo dejan claro y avisan a los agresores y a la policía: “No había motivo ninguno, es un nene que no se mete con nadie” explica la madre del joven agredido, a lo que su padre comenta ante la actuación policial: “Actúen o actuaremos...ya te puedes esconder”.