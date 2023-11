Bárbara Rey se pronuncia junto a su hija Sofía sobre las acusaciones de Ángel Cristo: "Me enganché totalmente y su padre no me ayudó para nada"

Solamente se ha emitido un avance y ya se ha producido el cáos en la familia de Bárbara Rey. Ángel Cristo hijo, durante su entrevista, es muy claro: " La verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre . La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche ”. Tras estas declaraciones, Pepe del Real pudo investigar y confesar el motivo por el que el protagonista habla ahora y hasta dónde puede llegar por dinero.

Bárbara Rey se pronuncia sobre la adicción al juego que señala públicamente Ángel Cristo: "Empecé a jugar de niña, me enganché totalmente y Ángel, el padre de mis hijos, también". Tras esto, la protagonista continúa diciendo: "El padre de mis hijos a mi no me ayuda para nada... entonces, qué es lo que hago: juego, gano y me voy".