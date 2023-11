La reacción de Joaquín Prat tras escuchar las palabras de Bárbara Rey: "Es muy difícil imaginar el dolor que debe estar sintiendo esa madre"

Bárbara Rey ya declaró que "nunca en mi vida he hecho un montaje. He utilizado a los medios de comunicación igual que ellos a mí".

Sobre cómo se encuentra después de escuchar las palabras de la entrevista de su hijo, ha comentado que "tienes que pensar que es mi hijo, mi hijo. No sé qué es lo que va a pasar en el próximo programa y estoy con la misma preocupación desde el principio. Que se vuelva todo contra él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y que él no pueda salir adelante, es lo que más me preocupa de todo", ha explicado.