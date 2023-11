La entrevista que el pasado viernes daba Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo , en '¡De viernes!' no ha dejado a nadie indiferente. Las durísimas acusaciones vertidas sobre sus padres se han extendido como la pólvora y las reacciones no han tardado en producirse.

Tras ver un resumen de la entrevista en 'Vamos a ver', Joaquín Prat ha dejado clara su postura: "La responsabilidad de unos padres es proteger a sus hijos y velar por su intimidad. Esto no sucedió y no había un marco legal que impidiese que eso sucediese", ha comenzado el presentador.

Además, Prat ha comparado la situación de Ángel Cristo con la que él vivió con su padre cuando era un niño: "Si a mí me daban caña porque mi padre presentaba 'El Precio Justo', imagínate a este chico cuando su padre decía que su madre era una puta", ha reflexionado.

‘’Como no dormía bien y lloraba mucho, me contó que a veces me ponía Orfidal en el biberón para que durmiera mejor’’.