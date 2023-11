Sofía Cristo contesta a su hermano Ángel Cristo: "He vivido en la misma casa y me parece muy injusto lo que está haciendo"

Ángel Cristo confiesa que durante su infancia "la pesadilla no era mi padre, era mi madre". Sin embargo, el entrevistado también dedica unas delicadas palabras hacia su Sofía Cristo: "Desde los 13 años, mi hermana no tiene ni idea de lo que ocurre en casa porque está 24 horas drogada".

Sin embargo, Sofía Cristo quiere dejar claro ante la periodista una cosa: "Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho, me parece muy injusto y mal". Además, ante las acusaciones que Ángel ha realizado sobre ella y las vivencias que va a describir en la entrevista, contesta: "Yo no he vivido eso, yo he vivido en la misma casa, no voy a hablar, es el hijo de mi madre y jamás hablaré mal de mi hermano".