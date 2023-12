Lequio, sobre su ausencia en el bautizo de la nieta de Ana Obregón: "Me invitó y no contesté, no va conmigo"

Tras ver las imágenes del bautizo de Anita, Joaquín Prat pregunta directamente a su compañero: "¿Te provoca algún tipo de sentimiento o algún sentimiento que no quieres compartir con nosotros?". Alessandro Lequio, con el gesto serio, dice: " Por respeto a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga que ver a mi hijo".

Sin embargo, ante la insistencia de Joaquín Prat, Lequio explica que "claro que me invitaron y no contesté". Un último dato al que Alessandro quiere detallar: "Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto".