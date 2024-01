La tía del chico asesinado por un disparo desde la ventana de su casa en San Roque: "Era empresario y la envidia es muy mala"

La policía baraja la hipótesis de que fue un ajuste de cuentas ya que tenia antecedentes por narcotráficos: “mi sobrino era bueno con la familia y con la gente extraña, esto es levantar calumnias , tenía un gran corazón.. eso es mentira no tenía ajuste de cuentas con nadie ”, aclara la tía.

“Yo lo vi hace tres o cuatro días y estaba muy bien , estaba relajado y tranquilo como siempre, no estaba preocupado sino sonriente y no le vi nada mal”.

Sobre la gestión de negocios “era empresario y gracias a dios le iba muy bien porque era muy bueno. No se si tuvo peleas, yo te digo que la envidia es muy mala, hay personas agradecidas y otras que no son así, no sospechamos de nadie, lo único que quiero es que se haga justicia", detalla la tía del fallecido.