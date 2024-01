Sobre como se planifica cada encuentro: “Nosotros no podemos decir cómo nos enteramos , tenemos mucho cuidado para que la policía no se entere" añade Nadia, una de las participantes de la rave, el reportero ante esto explica que “ se organiza a través de grupos pequeños que se van informando de unos a otros”.

En el momento en el que el Paco Ballesta se dirige a mostrar donde duermen los participantes de la rave multitudinaria, una de las jóvenes interrumpe en la cámara diciendo “no me grabes, son mis derechos, no tenéis que estar aqu í”, el reportero ante esto responde diciendo “¿No decís que esto es la fiesta de la libertad?".

“Aquí detrás hay gente que se quiere meter en su tienda y que a lo mejor no quiere salir ni por detrás, no llevo ni móvil para grabarle un video a mi madre, esa mierda es la que nos quita la libertad, es control ” añade la joven ante la cámara,

“Si tanto defendéis la libertad ¿Por qué quieres coaccionar la mía?, no vamos a sacar a quien no quiera salir, eso es la libertad, yo no he impuesto nada a nadie, esto os perjudica”, explica el reportero. Después de esto, uno de los chicos aparta a Paco Ballesta cuya reacción es: "Ni me toques chaval, ni a mi ni a mi cámara".