Inés, hermana de Esther López, ante el análisis del coche de Óscar: "Lo que se está haciendo es ridículo. Vamos a pedir prisión permanente"

Además, la hermana comenta que " el coche tiene golpes internos que coinciden milimétricamente con los golpes que recibió el cuerpo de mi hermana aquella noche, es que coincide todo hasta la velocidad. Su coche se posiciona ahí donde mi hermana es atropellada , no tiene el coche fantástico".

"La jueza no tiene duda del coche ni de la persona, cómo va a ser accidental si esta persona dice el informe es el que vuelve de la calle dos a su casa, coge el coche le arranca le utiliza como arma y vuelve a la calle dos y se la lleva por delante , está demostradísimo y estaba en sus plenas cualidades, estuvo comprobando si mi hermana estaba muerta o no , cambió números de teléfono", detalla Inés López.

"Al día siguiente se va a la curva donde se deja el cuerpo de mi hermana y que coincidencia que estaba él allí 20 minutos , en cada página de este informe puedes ver cada indicio que le culpa el, todo apunta hacia él, no apunta sino estalla hacia él" , comenta la hermana.

Por otro lado, la hermana declara que "es ridículo lo que se está haciendo hoy, se está aferrando a una imagen que se esta analizando en televisión y donde refleja el sol diciendo que ese golpe no ke tenia. ¿Vosotros creéis que esa persona después de atropellar a otra hace borrar dos veces la centralita? Se entera de que en la llave quedan registrados movimientos e intenta duplicarla, pero no lo consigue...si ese golpe fuese perceptible al ojo humano lo hubiera arreglado para que no se viese"