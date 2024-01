Isa Pantoja da por perdida la relación con su madre: "Mi hijo cada vez me pregunta menos por ella"

Tres meses después de su boda con Asraf, a la que Isabel Pantoja no acudió, Isa Pi ha hablado en exclusiva para la revista 'Lecturas', en la que ha reconocido no tener ninguna relación con su madre: "Hay relaciones de familia que se rompen y ya está”, dice con pena y resignación", admite.

Isa Pantoja, sobre la relación con su madre: "Quité la foto de mi madre después de la boda"

Este viernes, en 'Vamos a ver', la colaboradora ha dado más datos sobre cómo se encuentra tras haber dado por perdida la relación con su madre: "Quité la foto de mi madre después de la boda. Siempre he estado muy prudente, pero quiero hablar. No creo que la culpa de que acabes mal sea de los padres, pero sí que creo que la familia es la base de todo y puede crearte traumas. Yo he tenido una infancia feliz y me refugio en la adopción porque me parece algo tan bonito que me hace olvidarme de las cosas malas", ha explicado Isa.

Además, asegura que lo que quiere es proteger a su hijo: "Creo que tener una foto de mi madre, además de artista, creo que no refleja que sea ni mi madre ni su abuela. Yo tengo un sobre lleno de fotos con ella y eso me parece más cercano cuando ni tengo relación con ella ni creo que la tenga. Mi hijo me preguntó en su momento, pero cada vez lo hace menos", ha continuando explicando.

"Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho", dice en la entrevista. La joven trata de ser consciente de que no es culpa suya que la relación con su madre no sea la que siempre soñó. Solo lamenta que esta también esté castigando a su hijo. "Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella".