Isa Pantoja rompe con su madre públicamente y aclara: "Su relación con Anabel Pantoja no va más allá de las fotos, no hablan"

‘Vamos a ver’ muestra las declaraciones que ha hecho Isa Pantoja sobre sus deseos de quedarse embarazada y la relación con su madre Isabel Pantoja, en la revista ‘Lecturas’.

La hija de Isabel Pantoja ha explicado que “Asraf y yo estamos buscando un bebé. No quiero que haya mucha diferencia de edad muy grande con mi hijo. Yo quiero que sea niña y me planteo adoptar”. Asraf, que es actual participante de 'GH DÚO', marchó con la duda de si su mujer ya estaba embarazada, pero Isa lo desmentía ayer en nuestro programa: “No, no lo estoy... es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en el programa y puede ser un poco eso... a veces la mente juega malas pasadas".

Además, Isa explicó que "a partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos dicho que queremos tener un niño y estamos ahí". En la entrevista de ‘Lecturas’, Isa Pantoja también comentaba que “hace poco pensé que estaba embarazada y cuando al final me bajó el periodo me puse a llorar”.

Isa Pantoja, sobre su madre: "Quité su foto cuando comprendí que no iba a tener una relación normal"

La hija de Isabel Pantoja no duda en responder a 'Lecturas' sobre la actitud de su madre: “La responsabilidad de reconstruir la relación con mi madre no recae en mí. Yo no voy a llamarla más veces. Me duele que no quiera hablar con mi hijo. Quizá, cuando sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para él su prioridad seré yo, no ella…Hay relaciones de familia que se rompen y ya está".