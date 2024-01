Antes de que la protagonista hablara sobre su estado de salud, se emiten unas imágenes de Asraf Beno en el interior de la casa de 'GH DÚO' donde habla abiertamente de una futura paternidad: "Estoy en duda, a mí me encantan los niños... esta semana ella salía de dudas, a mí me gustaría que fuese una niña".

Joaquín Prat no puede aguantar hacer la pregunta nada más ver a su compañera: "Isa, ¿estás embarazada?". Al escuchar la pregunta, la joven no puede evitar sonreír, se tapa la cara y explica su situación: "No, no lo estoy...".