Laura Matamoros, contra Makoke: "Calentar la silla está muy bien, pero ella no conoce a mi primo"

La influencer comienza explicando los detalles por los que su primo se ha metido en problemas legales: "Lo he hablado con él, parte de culpa de todo esto es suya, pero también es verdad que todos hemos podido sentirnos manipulados y engañados por personas ajenas y extrañas a ti, sobre todo cuando hablamos de cantidades de dinero tan grandes". Tras esto, la influencer añade: "Yo he sido consciente de todo. Toda mi familia y yo hemos estado apoyando a Carlo 100%".

Sin embargo, Joaquín Prat abrió un tema nuevo en este conflicto familiar: "El caso es que el sábado el padre de tu primo hace unas declaraciones y lo hace a través de Makoke". Al escuchar el nombre de la expareja de Kiko Matamoros, su hija no puede morderse la lengua: "Carlo padre lo hace a través de la madre de mi hermana, yo hasta el día de hoy he intentado tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, pero nada más ". Tras esto, Laura manda un mensaje a Makoke: "Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo".

Laura Matamoros continúa diciendo sobre Makoke: "No sé si la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver y era Carlo Costanza padre u otra persona... han pasado muchas personas antes que Javier, para tenerle como amante a Carlo". Además, continúa diciendo: "Habría que remover mucha hemeroteca sobre este tema, que no creo que sea el tema y nadie quiere de todo esto porque no tiene sentido ninguno. Ninguno".